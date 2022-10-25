Британцы заподозрили, что Российскую армию консультируют профи из сектора энергетики
Журнал Economist признал "компетентными и эффективными" удары по энергосетям Украины
Британский журнал Economist признал "компетентными и эффективными" усилия России по выводу из строя критической инфраструктуры Украины. К такому выводу редакция пришла, опросив ведущих мировых экспертов в сфере энергетики, а также представителей украинской стороны. Собеседники издания даже пришли к выводу, что Российскую армию консультируют профессионалы из энергетического сектора — настолько методично и тщательно выбираются цели для атак.
Другой проблемой для украинской энергетики Economist назвал отсутствие оборудования. В стране до сих пор используется советская схема напряжения, поэтому трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить всё, что вышло из строя. Единственное место в Восточной и Центральной Европе, где можно найти оборудование советской эпохи, — это склады со старыми трансформаторами. По данным экспертов издания, Киев "умоляет эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки", которые могут пригодиться на запчасти.
Economist пишет, что обычно компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, изготавливаются на заказ. На это европейские производители могут потратить от полугода до трёх лет, то есть скорой помощи Киеву ждать неоткуда.
Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. А в Киеве с 23 октября начались веерные отключения электроэнергии. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. А ранее лично президент Зеленский в своём видеообращении потребовал от мэров городов следить за расходом электроэнергии, подчеркнув, что сейчас не время для "ярких витрин и вывесок".
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