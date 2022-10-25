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Опубликовано 25 октября 2022, 12:32

Британцы заподозрили, что Российскую армию консультируют профи из сектора энергетики

Журнал Economist признал "компетентными и эффективными" удары по энергосетям Украины

Британский журнал Economist признал "компетентными и эффективными" усилия России по выводу из строя критической инфраструктуры Украины. К такому выводу редакция пришла, опросив ведущих мировых экспертов в сфере энергетики, а также представителей украинской стороны. Собеседники издания даже пришли к выводу, что Российскую армию консультируют профессионалы из энергетического сектора — настолько методично и тщательно выбираются цели для атак.

Другой проблемой для украинской энергетики Economist назвал отсутствие оборудования. В стране до сих пор используется советская схема напряжения, поэтому трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить всё, что вышло из строя. Единственное место в Восточной и Центральной Европе, где можно найти оборудование советской эпохи, — это склады со старыми трансформаторами. По данным экспертов издания, Киев "умоляет эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки", которые могут пригодиться на запчасти.

Economist пишет, что обычно компоненты оборудования, совместимые с энергосетями Украины, изготавливаются на заказ. На это европейские производители могут потратить от полугода до трёх лет, то есть скорой помощи Киеву ждать неоткуда.

Украинцы кинулись скупать генераторы, фонари и свечи из-за веерных отключений электричества
Украинцы кинулись скупать генераторы, фонари и свечи из-за веерных отключений электричества

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. А в Киеве с 23 октября начались веерные отключения электроэнергии. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины. А ранее лично президент Зеленский в своём видеообращении потребовал от мэров городов следить за расходом электроэнергии, подчеркнув, что сейчас не время для "ярких витрин и вывесок".


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Getty Images / Scott Peterson

Марина Калегина
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