Британцы заподозрили, что Российскую армию консультируют профи из сектора энергетики

Британский журнал Economist признал "компетентными и эффективными" усилия России по выводу из строя критической инфраструктуры Украины. К такому выводу редакция пришла, опросив ведущих мировых экспертов в сфере энергетики, а также представителей украинской стороны. Собеседники издания даже пришли к выводу, что Российскую армию консультируют профессионалы из энергетического сектора — настолько методично и тщательно выбираются цели для атак.

Другой проблемой для украинской энергетики Economist назвал отсутствие оборудования. В стране до сих пор используется советская схема напряжения, поэтому трансформаторы, созданные для западноевропейских систем, не могут заменить всё, что вышло из строя. Единственное место в Восточной и Центральной Европе, где можно найти оборудование советской эпохи, — это склады со старыми трансформаторами. По данным экспертов издания, Киев "умоляет эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки", которые могут пригодиться на запчасти.