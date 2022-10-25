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25 октября, 12:28

Экс-участник "Дома-2" устроил стрельбу во время драки с подростками в Петербурге

Экс-участника "Дома-2" Руслана Перова задержали после драки со стрельбой в Петербурге

<p>Бывший участник "Дома-2" Руслан Перов. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rusooo_official</p>

Бывший участник "Дома-2" Руслан Перов. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / rusooo_official

Бывшая звезда "Дома-2" Руслан Перов стал участником массовой драки со стрельбой в самом центре Санкт-Петербурга. Как сообщил Лайфу источник, Перов уже задержан.

Действие драки развернулось вчера у ТЦ "Невский центр". Источник рассказал, что Руслан с другом стали оказывать неоднозначные знаки внимания девушкам-подросткам, что очень не понравилось их ухажёрам. В итоге между обидчиками юных дам и заступниками развязалась жёсткая драка, после чего в ход пошло и оружие.

Бывший участник "Дома-2" Руслан Перов оказался в самом эпицентре драки. Видео © LIFE

Конфликт попал на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах один из участников драки стал пинать другого ногами, после чего к компании подбежал экс-участник телепроекта. Несколько секунд спустя на экране появляется вспышка и звук, похожий на выстрел. Можно заметить, что предмет, похожий на пистолет, был в руках у Перова.

Как рассказал источник Лайфа, звезду телестройки уже задержали. В отношении бывшего участника "Дома-2" возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия". Также известно, что в полицию с заявлением никто из героев инцидента не обращался.

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А ранее Лайф рассказывал, что житель Новосибирска прямо по просьбе друзей открыл стрельбу из люка автомобиля. В Сети распространилось видео инцидента, на котором водитель машины держит в руках карабин или автомат, а приятели просят его "шмальнуть разочек". Мужчина не отказывает и стреляет. Как сообщают СМИ, после выстрела крышка ствольной коробки отлетела в лоб пассажиру, который снимал происходящее.

Оксана Попова

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