"Рабочее место идиота": Юрист объяснила, как наказать начальника за буллинг
Юрист Костюк объяснила, что делать при унижениях со стороны начальства
Иногда случается так, что работодатель пытается унизить или оскорбить своего сотрудника, это зачастую может являться моделью его поведения. Юрист Елена Костюк объяснила в беседе с "Газетой.ru", что подобные действия наказуемы по закону.
Формами унижения со стороны начальства могут являться властный надзор, постоянная критика, блокирование продвижения по карьерной лестнице, частое принуждение к переработкам, необоснованные угрозы, комментарии по рабочим вопросам, а также запрет на посещение рабочих мероприятий, корпоративов, обедов или профессиональных встреч. Например, в практике Костюк был случай, когда начальник вешал на монитор подчинённого стикер с надписью "Рабочее место идиота".
По словам юриста, простой разговор может помочь решить данную проблему. Только при провале такого метода можно попробовать наказать обидчика мерами, предусмотренными Конституцией РФ.
"Хоть в Трудовом кодексе не прописана ответственность за нарушение профессиональной субординации, но по главному законодательному акту — Конституции РФ, а также по законам Кодекса об административных правонарушениях никто не имеет права унижать, оскорблять и притеснять вас. Вне зависимости от его социального статуса", — рассказала Елена Костюк.
Так, если унижения исходят от коллег, то можно обратиться к вышестоящему начальству, а если от руководства, которое хочет довести вас до увольнения, то нужно предоставить дело трудовой инспекции. Также можно написать заявление в мировой суд по месту жительства ответчика.
"Одно из ключевых обстоятельств при написании обращения — это доказательная база. Для доказательства оскорбления и унижения сотруднику необходимо представить аудиозаписи, видеозаписи, письменные документы, свидетельские показания", — пояснила юрист.
При этом всегда нужно дать шанс мировому решению проблемы, так как в случае обращения в компетентные органы вы потратите много нервов, сил и времени.
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