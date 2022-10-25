"Рабочее место идиота": Юрист объяснила, как наказать начальника за буллинг

Иногда случается так, что работодатель пытается унизить или оскорбить своего сотрудника, это зачастую может являться моделью его поведения. Юрист Елена Костюк объяснила в беседе с "Газетой.ru", что подобные действия наказуемы по закону.

Формами унижения со стороны начальства могут являться властный надзор, постоянная критика, блокирование продвижения по карьерной лестнице, частое принуждение к переработкам, необоснованные угрозы, комментарии по рабочим вопросам, а также запрет на посещение рабочих мероприятий, корпоративов, обедов или профессиональных встреч. Например, в практике Костюк был случай, когда начальник вешал на монитор подчинённого стикер с надписью "Рабочее место идиота".

По словам юриста, простой разговор может помочь решить данную проблему. Только при провале такого метода можно попробовать наказать обидчика мерами, предусмотренными Конституцией РФ.

"Хоть в Трудовом кодексе не прописана ответственность за нарушение профессиональной субординации, но по главному законодательному акту — Конституции РФ, а также по законам Кодекса об административных правонарушениях никто не имеет права унижать, оскорблять и притеснять вас. Вне зависимости от его социального статуса", — рассказала Елена Костюк.

Так, если унижения исходят от коллег, то можно обратиться к вышестоящему начальству, а если от руководства, которое хочет довести вас до увольнения, то нужно предоставить дело трудовой инспекции. Также можно написать заявление в мировой суд по месту жительства ответчика.

"Одно из ключевых обстоятельств при написании обращения — это доказательная база. Для доказательства оскорбления и унижения сотруднику необходимо представить аудиозаписи, видеозаписи, письменные документы, свидетельские показания", — пояснила юрист.

При этом всегда нужно дать шанс мировому решению проблемы, так как в случае обращения в компетентные органы вы потратите много нервов, сил и времени.