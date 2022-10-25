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25 октября, 12:13

Мособлсуд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Грайнер

Московский областной суд начал рассмотрение по существу жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание из-за контрабанды наркотиков. Об этом сообщает телеканал "360".

Сама спортсменка приняла участие в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Защита баскетболистки настаивает на том, что Грайнер полностью признала вину, хотя суд учёл лишь частичное признание, а также на отсутствии у неё преступного умысла. Сторона обвинения, напротив, попросила оставить приговор в силе.

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Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Артур Белкин
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