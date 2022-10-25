Мособлсуд начал рассмотрение жалобы на приговор американской баскетболистке Грайнер

Московский областной суд начал рассмотрение по существу жалобы на приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание из-за контрабанды наркотиков. Об этом сообщает телеканал "360" .

Сама спортсменка приняла участие в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Защита баскетболистки настаивает на том, что Грайнер полностью признала вину, хотя суд учёл лишь частичное признание, а также на отсутствии у неё преступного умысла. Сторона обвинения, напротив, попросила оставить приговор в силе.