Воробьёв проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в Ступине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Ступине работу центра поддержки семей тех, кто попал под частичную мобилизацию.

"Сейчас особенный момент, и всем очевидно, что самое большое внимание мы должны уделять семьям военнослужащих, которых мобилизовали", — приводит его слова телеканал "360".

Как доложил ему глава городского округа Сергей Мужальских, все 253 семьи мобилизованных находятся под постоянным вниманием, сотрудники Центра помощи, который заработал на базе клуба "Армеец", держат контакт с их жёнами, детьми и родителями. Кроме того, он рассказал, что помощь оказывают и семьям мобилизованных в населённых пунктах, где работают начальники территориальных подразделений.

"Я дал поручение, чтобы каждый староста знал, из какого дома и кого мобилизовали. Люди часто стесняются о своих проблемах говорить, но подключаются соседи. А мы уже помогаем — продукты, детское питание и так далее", — рассказал Мужальских.