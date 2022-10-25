Премьер Норвегии призвал Запад к прямому общению с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую. Об этом он рассказал в интервью телекомпании NRK.

"В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией", — сказал Стёре.

По его словам, отсутствие диалога ещё больше отдаляет достижение мира и нынешняя политическая ситуация является самой сложной со времён Второй мировой войны.