Премьер Норвегии призвал Запад к прямому общению с Россией
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Западу нужно не изолироваться от России, а общаться с ней напрямую. Об этом он рассказал в интервью телекомпании NRK.
"В изоляции России нет ничего хорошего. Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией", — сказал Стёре.
По его словам, отсутствие диалога ещё больше отдаляет достижение мира и нынешняя политическая ситуация является самой сложной со времён Второй мировой войны.
Ранее депутат от Нидерландов покинул группу Европарламента из-за агрессивной позиции по России. Он призвал к немедленной отмене антироссийский санкций ЕС и прекращению поставок Украине оружия, а также направления туда финансовых средств.
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