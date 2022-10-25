Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор увидел в политике США по Украине доказательство критического положения ВСУ. По его мнению, об этом свидетельствует заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что Запад может вмешаться в конфликт между Москвой и Киевом.

Макгрегор указывает, что эти слова Петреуса подтверждают критическое положение украинских войск.

"Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям Российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит всё, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно", — цитирует полковника издание The American Conservative.

Макгрегор считает, что Вашингтон не задумывается о затратах и последствиях, которые могут быть за таким вмешательством. Кроме того, он напомнил американским властям, что "Украина не Ирак, а Российская армия не разъезжает на пикапах с пулемётами".

Сам же полковник видит единственный верный путь США в посредничестве по установлению мира, а не в эскалации ситуации.