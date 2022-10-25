Американский полковник нашёл доказательство критического положения ВСУ
Полковник Макгрегор: Предложения США по Украине доказывают, что ВСУ в критическом состоянии
Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор увидел в политике США по Украине доказательство критического положения ВСУ. По его мнению, об этом свидетельствует заявление экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса о том, что Запад может вмешаться в конфликт между Москвой и Киевом.
Макгрегор указывает, что эти слова Петреуса подтверждают критическое положение украинских войск.
"Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям Российской армии. Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит всё, что осталось от украинских сил. А единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую, пока не стало слишком поздно", — цитирует полковника издание The American Conservative.
Макгрегор считает, что Вашингтон не задумывается о затратах и последствиях, которые могут быть за таким вмешательством. Кроме того, он напомнил американским властям, что "Украина не Ирак, а Российская армия не разъезжает на пикапах с пулемётами".
Сам же полковник видит единственный верный путь США в посредничестве по установлению мира, а не в эскалации ситуации.
Напомним, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус ранее заявил, что на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством США. По его словам, нападение на одного из членов альянса может стать решающим фактором. Он считает, что это будет шагом, на который последует интенсивная реакция со стороны НАТО.
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