Макрон призвал США сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости вступления США в переговоры по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Point.
"Нам необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — заявил Макрон после визита в Ватикан.
Ранее французский лидер попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского кризиса.
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