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25 октября, 10:31

Макрон призвал США сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости вступления США в переговоры по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Point.

"Нам необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", заявил Макрон после визита в Ватикан.

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Ранее французский лидер попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом, чтобы ускорить процесс урегулирования украинского кризиса.

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Getty Images / Alessandra Benedetti — Corbis

Артур Белкин

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