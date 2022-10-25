Макрон призвал США сесть за стол переговоров по урегулированию на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости вступления США в переговоры по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает издание Point.

"Нам необходимо, чтобы Соединённые Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине", — заявил Макрон после визита в Ватикан.