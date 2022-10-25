Король Британии принял отставку Трасс
Король Британии Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс
Король Британии Карл III и премьер-министр Лиз Трасс. Обложка © ТАСС / Pool / i-Images / ZUMA
Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королём этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", — гласит сообщение дворца.
Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.
Также Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны. Сунак вступит в должность премьера 25 октября после аудиенции с Карлом III.