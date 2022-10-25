Король Британии принял отставку Трасс

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

"Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королём этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял", — гласит сообщение дворца.

Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.