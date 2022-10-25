Песков раскрыл детали соглашения о турецком газовом хабе
Детали соглашение о создании газового хаба между Анкарой и Москвой пока прорабатываются. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конкретные параметры проекта станут понятными по мере прояснения перспектив сбыта голубого топлива.
"Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А ранее во вторник Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.
ТАСС / Валерий Шарифулин