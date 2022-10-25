Песков раскрыл детали соглашения о турецком газовом хабе

Детали соглашение о создании газового хаба между Анкарой и Москвой пока прорабатываются. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Конкретные параметры проекта станут понятными по мере прояснения перспектив сбыта голубого топлива.

"Мы знаем, что там есть очень важная часть, связанная со сбытом газа. По мере того, как эта часть будет проясняться, уже будут становиться понятными очертания этого хаба", — отметил представитель Кремля.