Песков: Решений о назначении Рогозина на новую должность пока не принималось
Кадровых решений по бывшему гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину пока не принималось. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, находится ли Рогозин в зоне спецоперации в официальном статусе.
"Мы никогда наперёд не говорим о каких-то кадровых решениях", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его место назначен Юрий Борисов. В Кремле заявляли, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю". В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне спецоперации.
ТАСС / "Роскосмос" / Павел Кассин