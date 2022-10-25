Песков: Решений о назначении Рогозина на новую должность пока не принималось

Кадровых решений по бывшему гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину пока не принималось. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, находится ли Рогозин в зоне спецоперации в официальном статусе.