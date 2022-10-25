Трасс в последней речи на посту премьера Британии призвала преемника помогать Украине

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии. В прощальной речи она призвала преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.

"Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине", — заявила Трасс.

Также она подчеркнула, что для неё было огромной честью занимать этот высокий пост, особенно "во время траурных церемоний по случаю смерти королевы Елизаветы II", которая скончалась, прослужив народу целых 70 лет, и трон перешёл королю Карлу III.

Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.