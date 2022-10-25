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25 октября, 10:25

Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" ужаснули нападки трансгендеров на Джоан Роулинг

Исполнитель роли Волан-де-Морта в "Гарри Поттере" заступился за Джоан Роулинг

<p>Рэйф Файнс. Фото © Getty Images / 20th Century Studios / Arturo Holmes</p>

Рэйф Файнс. Фото © Getty Images / 20th Century Studios / Arturo Holmes

Британский актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, назвал отвратительными и ужасными нападки на писательницу Джоан Роулинг, которую окрестили трансофобом из-за её слов о трансгендерах. Об этом пишет Telegraph.

"Это просто обычная женщина, которая говорит: "Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность говорить, что я женщина". И даже я понимаю, что она хотела сказать. Хоть я и не женщина", сказал Файнс.

По его мнению, автор книг о мальчике-волшебнике вправе высказывать любое мнение, даже если оно кому-то не нравится. Актёр уверен, что оскорбления в адрес Роулинг, обличающие в ней "трансофоба", переходят всякую дозволенную грань.

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Напомним, британская писательница Джоан Роулинг не раз становилась объектом угроз и оскорблений со стороны трансгендеров и тех, кто их поддерживает, начиная с 2019 года, когда она открыто обозначила свою позицию. Её даже "выгоняли" с фестиваля, обвинив в трансофобии.

Татьяна Миссуми

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