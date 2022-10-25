Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" ужаснули нападки трансгендеров на Джоан Роулинг
Исполнитель роли Волан-де-Морта в "Гарри Поттере" заступился за Джоан Роулинг
Рэйф Файнс. Фото © Getty Images / 20th Century Studios / Arturo Holmes
Британский актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, назвал отвратительными и ужасными нападки на писательницу Джоан Роулинг, которую окрестили трансофобом из-за её слов о трансгендерах. Об этом пишет Telegraph.
"Это просто обычная женщина, которая говорит: "Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность говорить, что я женщина". И даже я понимаю, что она хотела сказать. Хоть я и не женщина", — сказал Файнс.
По его мнению, автор книг о мальчике-волшебнике вправе высказывать любое мнение, даже если оно кому-то не нравится. Актёр уверен, что оскорбления в адрес Роулинг, обличающие в ней "трансофоба", переходят всякую дозволенную грань.
Напомним, британская писательница Джоан Роулинг не раз становилась объектом угроз и оскорблений со стороны трансгендеров и тех, кто их поддерживает, начиная с 2019 года, когда она открыто обозначила свою позицию. Её даже "выгоняли" с фестиваля, обвинив в трансофобии.