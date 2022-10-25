Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" ужаснули нападки трансгендеров на Джоан Роулинг

Британский актёр Рэйф Файнс, сыгравший роль Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, назвал отвратительными и ужасными нападки на писательницу Джоан Роулинг, которую окрестили трансофобом из-за её слов о трансгендерах. Об этом пишет Telegraph.

"Это просто обычная женщина, которая говорит: "Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность говорить, что я женщина". И даже я понимаю, что она хотела сказать. Хоть я и не женщина", — сказал Файнс.

По его мнению, автор книг о мальчике-волшебнике вправе высказывать любое мнение, даже если оно кому-то не нравится. Актёр уверен, что оскорбления в адрес Роулинг, обличающие в ней "трансофоба", переходят всякую дозволенную грань.