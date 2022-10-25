ФК "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым
Футбольный клуб "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении на официальном сайте ФК.
"Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!" — отмечается в письме.
Узбекский футболист является воспитанником ФК "Пахтакор Ташкент". В России он выступал за "Спартак", "Уфу" и "Урал". Урунов выступал за екатеринбургский клуб с начала сентября 2022 года, а его контракт с "Уралом" действовал до конца июня 2024 года.
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ТАСС / Олег Бухарев