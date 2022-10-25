ФК "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым

Футбольный клуб "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении на официальном сайте ФК.

"Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!" — отмечается в письме.

Узбекский футболист является воспитанником ФК "Пахтакор Ташкент". В России он выступал за "Спартак", "Уфу" и "Урал". Урунов выступал за екатеринбургский клуб с начала сентября 2022 года, а его контракт с "Уралом" действовал до конца июня 2024 года.