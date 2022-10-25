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25 октября, 12:31

ФК "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым

Футбольный клуб "Урал" объявил о расторжении контракта с полузащитником Остоном Уруновым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, говорится в сообщении на официальном сайте ФК.

"Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!" — отмечается в письме.

Узбекский футболист является воспитанником ФК "Пахтакор Ташкент". В России он выступал за "Спартак", "Уфу" и "Урал". Урунов выступал за екатеринбургский клуб с начала сентября 2022 года, а его контракт с "Уралом" действовал до конца июня 2024 года.

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Ранее Лайф сообщал, что аргентинский нападающий "Интер Майами" Гонсало Игуаин провёл последний матч в карьере и не смог сдержать слёз после финального свистка. Его пришлось успокаивать партнёрам по команде и соперникам.

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ТАСС / Олег Бухарев

Ирина Фальке
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