Опубликованы фото солнечного затмения в Санкт-Петербурге
Жители Санкт-Петербурга смогли увидеть неполное солнечное затмение, за которым наблюдали во многих регионах России. Газета "Петербургский дневник" опубликовала несколько фотографий редкого явления.
В Северной столице оно началось в 12:15, а закончилось в 14:37. В этом году луна закрывала светило всего на 59,7%, пик затмения петербуржцы смогли наблюдать в 13:27 через специальные светофильтры.
Ранее Лайф показывал кадры прошедшего солнечного затмения, предоставленные нашими читателями из Москвы. В столице его пик пришёлся на 13:38.
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Олег Золото / "Петербургский дневник"