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25 октября, 12:34

Опубликованы фото солнечного затмения в Санкт-Петербурге

Жители Санкт-Петербурга смогли увидеть неполное солнечное затмение, за которым наблюдали во многих регионах России. Газета "Петербургский дневник" опубликовала несколько фотографий редкого явления.

Солнечное затмение в Петербурге. Фото © Олег Золото / "Петербургский дневник"

Солнечное затмение в Петербурге. Фото © Олег Золото / "Петербургский дневник"

В Северной столице оно началось в 12:15, а закончилось в 14:37. В этом году луна закрывала светило всего на 59,7%, пик затмения петербуржцы смогли наблюдать в 13:27 через специальные светофильтры.

Солнечное затмение в Петербурге. Фото © Олег Золото / "Петербургский дневник"

Солнечное затмение в Петербурге. Фото © Олег Золото / "Петербургский дневник"

Осенний коридор затмений превратит жизнь этих людей в сплошное страдание

Осенний коридор затмений превратит жизнь этих людей в сплошное страдание

Ранее Лайф показывал кадры прошедшего солнечного затмения, предоставленные нашими читателями из Москвы. В столице его пик пришёлся на 13:38.

Обложка ©

Олег Золото / "Петербургский дневник"

Матвей Шандрыголов

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