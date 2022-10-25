Уехавших из страны украинцев попросили не возвращаться домой на зиму

Министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, вице-премьер страны Ирина Верещук призвала уехавших из Незалежной граждан провести ближайшую зиму за границей из-за сложной ситуации с энергетикой в стране. Об этом она заявила в эфире всеукраинского телемарафона.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. <...> Если есть возможность остаться перезимовать за рубежом, то стоит это сделать", — заявила Верещук.

Она также заметила, что сейчас ждать улучшения ситуации не приходится, а все те, кто возвращается на Украину, могут подвергнуть опасности себя и своих близких.