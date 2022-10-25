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25 октября, 13:04

ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в ДНР

<p>Последствия обстрела ВСУ Мичуринской исправительной колонии в ДНР. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/minjust_dnr/3338" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минюст ДНР</a></p>

Последствия обстрела ВСУ Мичуринской исправительной колонии в ДНР. Обложка © Telegram / Минюст ДНР

Украинские боевики открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минюсте ДНР.

"Сегодня, 25 октября 2022 года, в период времени с 8:20 до 12:40 территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины", — говорится в сообщении министерства.

По территории Мичуринской ИК прилетело четыре снаряда. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет. Степень разрушения зданий и сооружений устанавливается. Оперативная обстановка в колонии управляемая, добавили в Минюсте республики.

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А ранее украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла под Херсоном автомобиль с людьми, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в одну из больниц региона. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Николь Вербер

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