ВСУ обстреляли Мичуринскую исправительную колонию в ДНР

Украинские боевики открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минюсте ДНР.

"Сегодня, 25 октября 2022 года, в период времени с 8:20 до 12:40 территория Мичуринской исправительной колонии подверглась обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины", — говорится в сообщении министерства.

По территории Мичуринской ИК прилетело четыре снаряда. К счастью, в результате обстрела пострадавших нет. Степень разрушения зданий и сооружений устанавливается. Оперативная обстановка в колонии управляемая, добавили в Минюсте республики.