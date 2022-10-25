Москвич организовал "живой уголок" с грызунами на продажу прямо на лестничной клетке

В Солнцеве любитель морских свинок и прочих грызунов решил организовать живой уголок прямо на лестничной площадке. Едкому запаху и антисанитарии, кроме него, никто не обрадовался, поэтому обеспокоенные жители обратились в Мосжилинспекцию. Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

В Солнцеве любитель морских свинок и прочих грызунов решил организовать "живой уголок" прямо на лестничной площадке. Видео © t.me / Мосжилинспекция

Соседи рассказали, что предприимчивый сосед занялся разведением грызунов на продажу, и, чтобы не тратиться на специальные помещения, он решил лихо сэкономить: практически весь восьмой этаж многоквартирного дома был заставлен десятками клеток с животными. Стоит заметить, что управляющая компания никак не реагировала на явное нарушение, а обращения жителей по данному поводу игнорировала.

Решить вопрос удалось представителям Мосжилинспекции. Они прибыли в Солнцево и оперативно устранили проблему: с владельцем животных провели разъяснительную беседу, живность занесли в квартиру и очистили пространство, которое было захламлено клетками с грызунами.



