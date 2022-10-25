Стилист раскрыл самое модное цветовое сочетание этой осени
Стилист Бухинник: В этом сезоне популярность набирает цвет маджента
Вне зависимости от времени года и возраста каждая женщина стремится быть стильной и красивой. Чтобы создать модный образ, необходимо следить за последними тенденциями и идти в ногу со временем. Как рассказал стилист Владимир Бухинник в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в этом сезоне популярность набирает цвет маджента.
Маджента сочетается с красным, оранжевым и жёлтым цветом
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По словам специалиста, этот яркий цвет прекрасно себя проявляет в различных фактурах. Но особенно эксперт выделил уютный кашемир, шёлк, ажурный гипюр, бархат и экологическую кожу. Он подчеркнул, что пурпур эффектно смотрится в тканях с рисунком, в различных клетках, полосках, а также в древнем узбекском узоре "икат".
На актуальность пурпурного цвета повлияла мода нулевых
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"Самое модное сочетание этой осени — маджента с нежно-сиреневым. Большим любителям этого цвета рекомендуют пурпурный total look. Для тех, кто любит одежду тёмных цветов, предлагают лишь одну яркую деталь в костюме. Например, рукав шёлковой блузы или пояс бархатных брюк. И этот яркий акцент сделает ваш образ неповторимым", — сказал модный эксперт.
Ранее Лайф писал про цвета в одежде женщин, которые отталкивают мужчин. Среди них, в частности, жёлтый и коричневый.
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