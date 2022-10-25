Стилист раскрыл самое модное цветовое сочетание этой осени

Вне зависимости от времени года и возраста каждая женщина стремится быть стильной и красивой. Чтобы создать модный образ, необходимо следить за последними тенденциями и идти в ногу со временем. Как рассказал стилист Владимир Бухинник в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в этом сезоне популярность набирает цвет маджента.

Маджента сочетается с красным, оранжевым и жёлтым цветом Фото © LIFE

По словам специалиста, этот яркий цвет прекрасно себя проявляет в различных фактурах. Но особенно эксперт выделил уютный кашемир, шёлк, ажурный гипюр, бархат и экологическую кожу. Он подчеркнул, что пурпур эффектно смотрится в тканях с рисунком, в различных клетках, полосках, а также в древнем узбекском узоре "икат".

На актуальность пурпурного цвета повлияла мода нулевых Фото © Unsplash

"Самое модное сочетание этой осени — маджента с нежно-сиреневым. Большим любителям этого цвета рекомендуют пурпурный total look. Для тех, кто любит одежду тёмных цветов, предлагают лишь одну яркую деталь в костюме. Например, рукав шёлковой блузы или пояс бархатных брюк. И этот яркий акцент сделает ваш образ неповторимым", — сказал модный эксперт.