Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полёт
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Российский модернизированный боевой самолёт пятого поколения Су-57 совершил первый полёт 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
"21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полёт модернизированного самолёта пятого поколения Су-57. Самолёт пилотировал лётчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полёт длился 56 минут и прошёл без замечаний", — говорится в сообщении.
В ходе полёта были проведены испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения вооружения нового типа.
Ранее стало известно, что истребители Су-57 блестяще показали себя в ходе "Операции Z". Как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, самолёты имеют очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, а также оснащены защитой от ракет.