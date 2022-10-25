Модернизированный истребитель Су-57 совершил первый полёт

Российский модернизированный боевой самолёт пятого поколения Су-57 совершил первый полёт 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полёт модернизированного самолёта пятого поколения Су-57. Самолёт пилотировал лётчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полёт длился 56 минут и прошёл без замечаний", — говорится в сообщении.

В ходе полёта были проведены испытания комплекса бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения вооружения нового типа.