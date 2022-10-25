"Плюнул нам в лицо ": Макрон взбесил поляков "украденным" нацистами подарком папе римскому

Книга, которую президент Франции Эмманюэль Макрон подарил папе римскому Франциску, могла быть украдена нацистами при оккупации Львова во время Второй мировой войны. Такой версией поделился в Twitter польский дипломат Роберт Пшчел.

Одно из первых изданий трактата Иммануила Канта "К вечному миру" (1796 год) Макрон подарил папе римскому во время аудиенции. На первой странице книги виден штамп "Академический читальный зал во Львове". Пользователи соцсетей отреагировали на фото подарка, предположив, что книгу могли выкрасть из библиотеки во время Второй мировой войны, пока Львов находился под немецкой оккупацией.

"На штампе ясно указано, что книга, подаренная французским президентом папе Франциску, раньше была собственностью (тогдашней) библиотеки польского университета во Львове… Мягко говоря, неловко", — написал Пшчел.

На эту версию уже ответил руководитель Польского института международных отношений Славомир Дембски. Он заявил, что "дело требует выяснения", поскольку книгу могли обменять на другую ещё до войны. В то же время первую версию он называет наиболее вероятной, поскольку "немцы массово грабили польские библиотеки и архивы".

По данным польского агентства PAP, МИД страны "изучает" ситуацию с подарком Макрона понтифику, но министерство пока не даёт официальный комментарий по этому вопросу.

"Это как с исключительным талантом плюнуть в лицо полякам", — возмутился из-за случившегося журналист Пётр Семка.