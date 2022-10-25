Песков положительно оценил обращение Макрона к папе римскому по Украине
Песков: Подключение Ватикана и Вашингтона к поиску развязок с Киевом можно приветствовать
Москва приветствует предложение французского лидера Эмманюэля Макрона подключить папу римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине для поиска возможных путей урегулирования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если это всё в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона] можно оценить положительно", — сказал официальный представитель Кремля.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. В разговоре, который продлился почти час, Макрон попросил папу римского позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, призывая Франциска "содействовать установлению мира на Украине".
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ТАСС / Максим Слуцкий