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25 октября, 10:47

Песков положительно оценил обращение Макрона к папе римскому по Украине

Песков: Подключение Ватикана и Вашингтона к поиску развязок с Киевом можно приветствовать

Москва приветствует предложение французского лидера Эмманюэля Макрона подключить папу римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине для поиска возможных путей урегулирования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если это всё в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона] можно оценить положительно", — сказал официальный представитель Кремля.

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Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон попросил папу римского Франциска поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Кириллом. В разговоре, который продлился почти час, Макрон попросил папу римского позвонить президенту Путину, патриарху Кириллу, а также президенту США Джо Байдену, призывая Франциска "содействовать установлению мира на Украине".

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ТАСС / Максим Слуцкий

Александр Юнашев

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