Песков положительно оценил обращение Макрона к папе римскому по Украине

Москва приветствует предложение французского лидера Эмманюэля Макрона подключить папу римского Франциска и руководство США к переговорам по Украине для поиска возможных путей урегулирования. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если это всё в русле, действительно, усилий в плане поиска возможных развязок, то это [предложение Макрона] можно оценить положительно", — сказал официальный представитель Кремля.