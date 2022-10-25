Песков не видит "ни оснований, ни надежд" на улучшение отношений России и Британии
Россия не надеется, что отношения с Лондоном изменятся в лучшую сторону после назначения нового британского премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя избрание Риши Сунака на место ушедшей в отставку Лиз Трасс.
"Нет, в настоящий момент мы не видим ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на то, что в обозримой перспективе будут какие-то позитивные сдвиги", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года она столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. В прощальной речи она призвала преемника Риши Сунака продолжать оказывать помощь Украине.