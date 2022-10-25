Прокачать мозги: Учёные посоветовали есть семена льна и конопли для остроты ума

Употребление в пищу продуктов, богатых омегой-3, может помочь сберечь остроту ума в старости. Соответствующие выводы сделали учёные из Центра здравоохранения Техасского университета в Сан-Антонио по результатам исследования с участием 2138 человек со средним возрастом 46 лет.

"Даже в молодости, если у человека в рационе есть жирные кислоты омега-3, он защищает свой мозг по большинству показателей старения, которое мы наблюдаем в среднем возрасте", — рассказала Клаудия Сатизабал, автор исследования и доцент в Институте изучения болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний университета.

Участники эксперимента, которые потребляли богатые омегой-3 продукты, не переносили инсультов, у них не было деменции. Согласно выводам учёных, эти кислоты напрямую влияют на объём гиппокампа, отвечающего за работу памяти и когнитивные функции. По словам функционального диетолога Ивы Куявски, результаты работы совпадают с другими изысканиями на данную тему. Сама омега-3 является составной частью клеточной оболочки и играет важную роль в подаче сигналов и в их коммуникации, так как именно там находятся рецепторы нервного медиатора.

"По этой причине у людей, получающих недостаточно омеги-3, налицо слабая память, частая смена настроения и депрессия", — цитирует её ETNT.

Для поддержания в норме уровня этих кислот можно употреблять в пищу жирную холодноводную рыбу вроде макрели, сардин, сельди и лосося, а также грецкие орехи, семена льна, конопли и их масла.