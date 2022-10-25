Риши Сунак официально вступил в должность премьера Британии после аудиенции у Карла III

Новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра страны и получил мандат на формирование правительства лично от короля Карла III. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, где ранее состоялась аудиенция монарха с новым премьером.

Как сообщают британские СМИ, теперь 42-летний Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит. Там он должен выступить с обращением к жителям Соединённого Королевства.