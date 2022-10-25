Риши Сунак официально вступил в должность премьера Британии после аудиенции у Карла III
Новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра страны и получил мандат на формирование правительства лично от короля Карла III. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, где ранее состоялась аудиенция монарха с новым премьером.
Как сообщают британские СМИ, теперь 42-летний Сунак направится в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит. Там он должен выступить с обращением к жителям Соединённого Королевства.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, он вместе с супругой-дизайнером занимает 222-е место в списке богатейших людей страны. 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Сегодня Карл III официально принял её отставку.