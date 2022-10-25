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25 октября, 10:43

В Кремле не видят оснований для злоупотребления Турцией положением по закупкам газа

На данный момент нет никаких опасений в том, что Турция может злоупотреблять в вопросах закупки газа при сотрудничестве с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного, это понимают и наши турецкие партнёры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял эту идею. Позднее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез сообщил, что между Анкарой и Москвой достигнуто принципиальное соглашение о создании газового хаба.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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