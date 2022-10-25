Врач назвала бесполезными диеты по группам крови

Часто многие диеты становятся объектами споров, однако есть те, которые не выдерживают никакой критики. Как рассказала "Газете.ru" диетолог, нефролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Анна Коробкина, речь идёт о так называемой диете по группе крови.

Медик объяснила, что на сегодняшний день нет ни одного качественного масштабного исследования об эффективности диеты по группе крови. Она пояснила, что, например, людям с первой группой якобы нельзя есть картофель, капусту, все крупы, а также пить молоко. Однако носителями данной группы являются в основном славяне. Если верить рекомендациям, то получается большинству россиян нужно отказаться от привычной и базовой еды, продолжила врач.

"Допустим, абсолютно всем людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой лучше отказаться от мяса. Но вместе с тем непонятно, а иначе что? Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход, и почти 40% населения земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию, например, "отказаться от красного мяса" — и все проблемы со здоровьем и лишним весом будут решены", — указала она и напомнила, что связь между группой крови и едой абсолютно никак не доказана.