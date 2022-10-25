Врач назвала бесполезными диеты по группам крови
Врач Коробкина назвала бесполезной диету по группе крови
Часто многие диеты становятся объектами споров, однако есть те, которые не выдерживают никакой критики. Как рассказала "Газете.ru" диетолог, нефролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Анна Коробкина, речь идёт о так называемой диете по группе крови.
Медик объяснила, что на сегодняшний день нет ни одного качественного масштабного исследования об эффективности диеты по группе крови. Она пояснила, что, например, людям с первой группой якобы нельзя есть картофель, капусту, все крупы, а также пить молоко. Однако носителями данной группы являются в основном славяне. Если верить рекомендациям, то получается большинству россиян нужно отказаться от привычной и базовой еды, продолжила врач.
"Допустим, абсолютно всем людям с третьей группой крови нельзя помидоры и огурцы, а людям со второй группой лучше отказаться от мяса. Но вместе с тем непонятно, а иначе что? Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход, и почти 40% населения земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию, например, "отказаться от красного мяса" — и все проблемы со здоровьем и лишним весом будут решены", — указала она и напомнила, что связь между группой крови и едой абсолютно никак не доказана.
Ранее Лайф писал, что диетолог Бинатова перечислила "полезные" продукты, которые принесут только вред. В первую очередь это касается многих обезжиренных продуктов, так как в них часто содержится много сахара и разных добавок. То же самое относится к разным фруктовым сокам, количество сахара в которых сравнимо с его содержанием в газировке.
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