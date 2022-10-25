Целью поездки Штайнмайера на Украину сочли "поклонение дьяволу"
Политолог Марков сравнил визит Штайнмайера на Украину с поклонением дьяволу
Страны Запада консолидировались вокруг идеи уничтожения России и геноцида русского народа, доказательством тому является визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Таким мнением поделился с телеканалом "360" политолог и общественный деятель Сергей Марков.
Он напомнил, что Штайнмайер был создателем Минских соглашений. Украинские власти не раз проходились по нему по поводу недостаточной поддержки Киеву, и всё же президент ФРГ приехал к Владимиру Зеленскому. По убеждению аналитика, визит напоминает "поклонение дьяволу".
"В Киеве создали виртуальный алтарь богу войны против России, они туда все едут поклоняться. Несмотря на все колоссальные унижения, Штайнмайера вынудили поехать на Украину и поклониться этому богу", — сказал Марков.
Он также подчеркнул, что Зеленский — это всего лишь марионетка, которая является "символом нарушения договорённостей и символом террора". По сути, полагает эксперт, идти к нему равнозначно тому, чтобы идти к "алтарю бога, который сам сидит в Вашингтоне".
Лайф уже рассказывал, что изначально визит президента ФРГ на Украину должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве якобы из-за его "тесных связей" с Россией. А затем и сам Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации. И вот, наконец, с третьего раза немецкий политик всё-таки добрался до Киева.
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