Целью поездки Штайнмайера на Украину сочли "поклонение дьяволу"

Страны Запада консолидировались вокруг идеи уничтожения России и геноцида русского народа, доказательством тому является визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Таким мнением поделился с телеканалом "360" политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Он напомнил, что Штайнмайер был создателем Минских соглашений. Украинские власти не раз проходились по нему по поводу недостаточной поддержки Киеву, и всё же президент ФРГ приехал к Владимиру Зеленскому. По убеждению аналитика, визит напоминает "поклонение дьяволу".

"В Киеве создали виртуальный алтарь богу войны против России, они туда все едут поклоняться. Несмотря на все колоссальные унижения, Штайнмайера вынудили поехать на Украину и поклониться этому богу", — сказал Марков.