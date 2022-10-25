Раскрыт неожиданный вред яблок
Гастроэнтеролог Коковина посоветовала отказаться от свежих яблок осенью
Осень приносит с собой обострение множества хронических заболеваний, в число которых входят и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог Юлия Коковина рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" об осенней диете, которая поможет избежать неприятных ощущений.
Врач-гастроэнтеролог Юлия Коковина. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
По её словам, предпочтение лучше отдать запечённым и тушёным продуктам. Например, свежие яблоки вызывают метеоризм, а запечённые — нет. Более того, они содержат куда больше железа. Также из-за этого лучше не есть много белокочанной капусты и пить меньше кофе.
Коковина подчеркнула, что многие заболевания ЖКТ протекают практически бессимптомно, поэтому в осенне-зимний период важно проходить различные медицинские обследования.
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