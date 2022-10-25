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25 октября, 13:23

Президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось прятаться в бомбоубежище в ходе визита на Украину

<p>Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/BILD_Russian/4602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BILD на русском</a></p>

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / BILD на русском

Прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище, пишет немецкая газета Bild. В ходе визита немецкий лидер решил посетить Корюковку Черниговской области, где в ходе общения с местными жителями была объявлена воздушная тревога.

"Это дало нам особенно чёткое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди",— заявил глава Германии.

Штайнмайер заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина

Штайнмайер заверил Киев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина

Напомним, сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с визитом, который уже не раз откладывался. Прибытие политика не анонсировали ни в Киеве, ни в Берлине. Изначально его визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве якобы из-за его "тесных связей" с Россией. А затем и сам Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации.

Николь Вербер

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