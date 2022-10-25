Президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось прятаться в бомбоубежище в ходе визита на Украину

Прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище, пишет немецкая газета Bild . В ходе визита немецкий лидер решил посетить Корюковку Черниговской области, где в ходе общения с местными жителями была объявлена воздушная тревога.

"Это дало нам особенно чёткое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди",— заявил глава Германии.