Президенту ФРГ Штайнмайеру пришлось прятаться в бомбоубежище в ходе визита на Украину
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище в Черниговской области. Обложка © Telegram / BILD на русском
Прибывшему на Украину президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось больше часа просидеть в бомбоубежище, пишет немецкая газета Bild. В ходе визита немецкий лидер решил посетить Корюковку Черниговской области, где в ходе общения с местными жителями была объявлена воздушная тревога.
"Это дало нам особенно чёткое представление о тех условиях, в которых каждый день здесь живут люди",— заявил глава Германии.
Напомним, сегодня президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с визитом, который уже не раз откладывался. Прибытие политика не анонсировали ни в Киеве, ни в Берлине. Изначально его визит должен был состояться в апреле, но этого не случилось. Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве якобы из-за его "тесных связей" с Россией. А затем и сам Штайнмайер отменил запланированный на 20 октября визит в Киев, который согласовывался в течение нескольких недель. Случилось это на фоне активной фазы российской спецоперации.