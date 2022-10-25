Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер
На 69-м году жизни умер бывший министр обороны США Эштон Картер, об этом говорится в заявлении его бывшего представителя Питера Кука. Картер возглавлял Пентагон с 2015 по 2017 год.
"С глубокой печалью сообщаем о полученном сообщении от семьи бывшего министра обороны Эштона Картера о том, что он ушёл из жизни в понедельник вечером в Бостоне в результате внезапного сердечного приступа в возрасте 68 лет", — говорится в сообщении.
Эштон Картер родился 24 сентября 1954 года в Филадельфии. В 1993–1996 годах занимал пост помощника министра обороны США по вопросам международной политики безопасности, а с 2009 года был замглавы Пентагона по логистике и технологиям и отвечал за закупку оружия. С 17 февраля 2015 года по 20 января 2017 года возглавлял Министерство обороны США.
Перед отставкой Эштон Картер обвинял Москву в попытке уменьшить влияние Вашингтона в мире и заявлял, что именно этот факт мешает наладить мосты между двумя странами. Также он призывал НАТО заняться разработкой плана военных действий на случай конфликта с Россией.
Getty Images / Olivier Douliery