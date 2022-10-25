Умер экс-глава Пентагона Эштон Картер

На 69-м году жизни умер бывший министр обороны США Эштон Картер, об этом говорится в заявлении его бывшего представителя Питера Кука. Картер возглавлял Пентагон с 2015 по 2017 год.

"С глубокой печалью сообщаем о полученном сообщении от семьи бывшего министра обороны Эштона Картера о том, что он ушёл из жизни в понедельник вечером в Бостоне в результате внезапного сердечного приступа в возрасте 68 лет", — говорится в сообщении.