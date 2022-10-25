Байден не смог произнести имя нового премьера Британии

Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал свою забывчивость: он неверно произнёс имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого решил поздравить.

Президент США Джо Байден неверно произнёс имя нового премьера Британии. Видео © Twitter / Howard Mortman

"Сегодня из Великобритании у нас есть новости, что Раши...Раши Санук теперь премьер-министр", — сказал американский лидер.

При этом видно, как Байден пытается усиленно вспомнить верную комбинацию букв в имени британского премьера, однако сдаётся и выдаёт что-то приблизительное. Британцы возмутились и в комментариях к публикации в The Telegraph посоветовали Байдену чаще молчать. Однако некоторые сочли, что глава США попросту насмехается, ведь Сунак — индус. "Байден — расист! Он сделал это преднамеренно", — написал один из юзеров.