Байден не смог произнести имя нового премьера Британии
Президент США Джо Байден вновь продемонстрировал свою забывчивость: он неверно произнёс имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которого решил поздравить.
Президент США Джо Байден неверно произнёс имя нового премьера Британии. Видео © Twitter / Howard Mortman
"Сегодня из Великобритании у нас есть новости, что Раши...Раши Санук теперь премьер-министр", — сказал американский лидер.
При этом видно, как Байден пытается усиленно вспомнить верную комбинацию букв в имени британского премьера, однако сдаётся и выдаёт что-то приблизительное. Британцы возмутились и в комментариях к публикации в The Telegraph посоветовали Байдену чаще молчать. Однако некоторые сочли, что глава США попросту насмехается, ведь Сунак — индус. "Байден — расист! Он сделал это преднамеренно", — написал один из юзеров.
Ранее Лайф рассказывал, что экс-министр финансов Британии Риши Сунак остался единственным претендентом на пост премьера после того, как лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру. По версии газеты The Sunday Times, они вместе с супругой-дизайнером занимают 222-е место в списке богатейших людей страны. 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Сегодня Карл III официально принял её отставку.
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