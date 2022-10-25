Устроившие взрыв возле телецентра в Мелитополе попали на камеры наблюдения
Устроившие взрыв возле здания телецентра в Мелитополе попали в объективы камер видеонаблюдения, их поиски ведутся по ориентировкам. Об этом в эфире Первого канала заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Злоумышленники попали на видеокамеры, потому что тут есть видеонаблюдение, и сейчас по ориентировкам их ищут", — заявил Рогов.
Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. Среди раненых были сотрудники холдинга "Замедиа".
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