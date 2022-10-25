Украина получила ещё полмиллиарда долларов от Всемирного банка
Депутат Рады Гетманцев: Украина получила ещё 500 млн долларов от Всемирного банка
Украина получила ещё 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Украина получила ещё 500 млн долларов от Всемирного банка. <…> Всего с начала войны Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 млрд долларов, из которых 11,4 млрд выделили Соединённые Штаты Америки", — написал он в телеграм-канале и добавил, что финансирование обеспечивается кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.
Также он уточнил, что деньги пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения.
Ранее гендиректор издания National Interest Дмитрий Саймс предрёк Украине поражение за месяц без помощи США и НАТО. Он счёл нецелесообразным решение администрации Джо Байдена дать возможность Незалежной налагать вето на любые соглашения РФ и США, которые касаются Украины. Издатель также подчеркнул, что участие Соединённых Штатов в украинском кризисе рано или поздно приведёт к эскалации конфликта между Америкой и Россией, поэтому правительству Зеленского необходимо искать мирные пути решения вопроса.
ТАСС / Валерий Шарифулин