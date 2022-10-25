Украина получила ещё полмиллиарда долларов от Всемирного банка

Украина получила ещё 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Украина получила ещё 500 млн долларов от Всемирного банка. <…> Всего с начала войны Всемирный банк мобилизовал для помощи Украине уже 13 млрд долларов, из которых 11,4 млрд выделили Соединённые Штаты Америки", — написал он в телеграм-канале и добавил, что финансирование обеспечивается кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией.

Также он уточнил, что деньги пойдут на обеспечение выплат пенсий и других социальных обязательств государства, поддержку функционирования сферы образования и здравоохранения.