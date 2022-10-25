В Белом доме заявили о готовности к крайним мерам после приговора Грайнер
Вашингтон готов к чрезвычайным мерам для возвращения осуждённых в РФ американцев
Американский президент Джо Байден готов идти на чрезвычайные меры для того, чтобы вернуть в страну осуждённых в России граждан США, в том числе и баскетболистку Бриттни Грайнер. Информация следует из заявления помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.
"Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни [Грайнер] следует немедленно освободить. В последние недели администрация продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть Бриттни домой, а также поддерживать и защищать других американцев, задержанных в России", — сказано в сообщении.
В заявлении Белого дома также сообщается о готовности Байдена идти на крайние меры и принимать непростые решения для возвращения осуждённых американцев на родину. Также указано, что администрация Байдена поддерживает связь с близкими заключённых и восхищается их мужеством.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. В начале августа Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Сегодня Мособлсуд оставил без изменений приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Однако спортсменке сократят срок содержания в СИЗО по коэффициенту день за полтора.
ТАСС / Evgenia Novozhenina