В Белом доме заявили о готовности к крайним мерам после приговора Грайнер

Американский президент Джо Байден готов идти на чрезвычайные меры для того, чтобы вернуть в страну осуждённых в России граждан США, в том числе и баскетболистку Бриттни Грайнер. Информация следует из заявления помощника президента Штатов по нацбезопасности Джейка Салливана.

"Президент Байден ясно дал понять, что Бриттни [Грайнер] следует немедленно освободить. В последние недели администрация продолжала взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагала все усилия, чтобы вернуть Бриттни домой, а также поддерживать и защищать других американцев, задержанных в России", — сказано в сообщении.

В заявлении Белого дома также сообщается о готовности Байдена идти на крайние меры и принимать непростые решения для возвращения осуждённых американцев на родину. Также указано, что администрация Байдена поддерживает связь с близкими заключённых и восхищается их мужеством.