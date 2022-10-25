Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до шести, среди них ребёнок
Последствия взрыва в Мелитополе. Обложка © Telegram / alexandr_malkevich
Число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе возросло до шести человек, в их числе 12-летний ребёнок. Об этом журналистам сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.
"В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребёнок. То есть в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", — заявил Жидков.
Он также отметил, что сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.
Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. Среди раненых были сотрудники холдинга "Замедиа".