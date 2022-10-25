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25 октября, 14:32

Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до шести, среди них ребёнок

<p>Последствия взрыва в Мелитополе. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrogov/5765" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexandr_malkevich</a></p>

Последствия взрыва в Мелитополе. Обложка © Telegram / alexandr_malkevich

Число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе возросло до шести человек, в их числе 12-летний ребёнок. Об этом журналистам сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

"В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребёнок. То есть в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", — заявил Жидков.

Он также отметил, что сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

После теракта в Мелитополе повреждено несколько десятков квартир

После теракта в Мелитополе повреждено несколько десятков квартир

Напомним, сегодня утром в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. Среди раненых были сотрудники холдинга "Замедиа".

Артур Белкин

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