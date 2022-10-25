Число пострадавших при взрыве в Мелитополе возросло до шести, среди них ребёнок

Число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе возросло до шести человек, в их числе 12-летний ребёнок. Об этом журналистам сообщил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

"В результате преступных действий украинских нацистов пострадали шесть мирных жителей, в том числе 12-летний ребёнок. То есть в очередной раз действия киевского режима были направлены против гражданского населения", — заявил Жидков.

Он также отметил, что сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых.