Татьяна Филёва покинула пост гендиректора S7

Генеральный директор российской компании S7 Group Татьяна Филёва покинула свой пост. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря, на её место назначен Дмитрий Куделькин, до этого занимавший должность первого заместителя.

По данным издания, Филёва покинула Россию на неопределённый срок, чтобы получить образование за границей. При этом уточняется, что она владеет четвертью акций S7 Group и продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов как акционер.