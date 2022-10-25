Татьяна Филёва покинула пост гендиректора S7
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Генеральный директор российской компании S7 Group Татьяна Филёва покинула свой пост. Как пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря, на её место назначен Дмитрий Куделькин, до этого занимавший должность первого заместителя.
По данным издания, Филёва покинула Россию на неопределённый срок, чтобы получить образование за границей. При этом уточняется, что она владеет четвертью акций S7 Group и продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов как акционер.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о лоукостере Citrus, который появился у российской авиакомпании S7 и был зарегистрирован в феврале этого года. Однако уже в июне S7 приняла решение заморозить проект. В компании пообещали принять решение относительно его дальнейшей судьбы к концу года.