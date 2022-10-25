Судмедэксперт выдвинул версии "воскресения из мёртвых" москвича в мешке для трупов
Судмедэксперт Док объяснил, почему врачи в Москве могли принять живого человека за мертвеца
Судмедэксперт и автор анонимного телеграм-канала "Записки судмедэксперта" рассказал "Вечерней Москве" о возможной причине недавнего "воскресения" москвича, которого врачи скорой сочли умершим. Док утверждает, что летаргический сон, которым некоторые объяснили произошедшее, был бы заметен любому врачу, поэтому причина может скрываться отнюдь не в этом. Но для начала нужно разобраться с тем, что такое летаргия.
Так, раньше под этим состоянием подразумевались спутанность сознания, сниженное внимание и реактивность, замедленное мышление, склонность засыпать при первой же возможности и в любой позе. Чуть позже, во времена Первой мировой, была описана ещё одна болезнь.
"[Она] известна под разными названиями: летаргический Экономо, энцефалит Экономо. Болезнь поражала преимущественно промежуточный и средний мозг, в результате чего больные оказывались в подобном стазису состоянии — безмолвными и неподвижными, могли подолгу находиться во сне", — пояснил он.
По словам Дока, летаргия может появиться при переохлаждениях, отравлениях и травмах центральной нервной системы, а подверженные ей реагируют только на сильную боль или громкие звуки.
Про летаргический сон ходит множество мифов. В частности, принято считать, что отличить такого пациента от мертвеца очень сложно. На деле, конечно, это не так. При летаргии сохраняются сердцебиение с дыханием, а "труп" не приобретает соответствующий вид, выражающийся в высыхании, охлаждении, трупных пятнах и окоченении. Спутать такое состояние со смертью можно лишь при непозволительной халатности, вообще не осматривая пациента.
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Ранее Лайф писал, что в Москве мужчина внезапно "воскрес", когда сотрудники полиции приехали описывать его "труп". В Росздравнадзоре уже выясняют, как живого человека могли принять за мертвеца.
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