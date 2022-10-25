Судмедэксперт выдвинул версии "воскресения из мёртвых" москвича в мешке для трупов

Судмедэксперт и автор анонимного телеграм-канала "Записки судмедэксперта" рассказал "Вечерней Москве" о возможной причине недавнего "воскресения" москвича, которого врачи скорой сочли умершим. Док утверждает, что летаргический сон, которым некоторые объяснили произошедшее, был бы заметен любому врачу, поэтому причина может скрываться отнюдь не в этом. Но для начала нужно разобраться с тем, что такое летаргия.

Так, раньше под этим состоянием подразумевались спутанность сознания, сниженное внимание и реактивность, замедленное мышление, склонность засыпать при первой же возможности и в любой позе. Чуть позже, во времена Первой мировой, была описана ещё одна болезнь.

"[Она] известна под разными названиями: летаргический Экономо, энцефалит Экономо. Болезнь поражала преимущественно промежуточный и средний мозг, в результате чего больные оказывались в подобном стазису состоянии — безмолвными и неподвижными, могли подолгу находиться во сне", — пояснил он.

По словам Дока, летаргия может появиться при переохлаждениях, отравлениях и травмах центральной нервной системы, а подверженные ей реагируют только на сильную боль или громкие звуки.