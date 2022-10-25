"За людей не считают": Захарова раскритиковала Киев за призывы к украинцам не возвращаться домой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление вице-премьера Незалежной о том, чтобы уехавшие украинцы не возвращались домой и провели зиму за границей.

"Островский, "Гроза": "Отчего люди не летают так, как птицы?" Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно?" — написала она в телеграм-канале.

По словам российского дипломата, власти Киева "не считают людей за людей", даже если речь идёт о собственных гражданах.