"За людей не считают": Захарова раскритиковала Киев за призывы к украинцам не возвращаться домой
Захарова раскритиковала Киев за призыв к украинцам провести зиму за границей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление вице-премьера Незалежной о том, чтобы уехавшие украинцы не возвращались домой и провели зиму за границей.
"Островский, "Гроза": "Отчего люди не летают так, как птицы?" Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно?" — написала она в телеграм-канале.
По словам российского дипломата, власти Киева "не считают людей за людей", даже если речь идёт о собственных гражданах.
Напомним, министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, вице-премьер страны Ирина Верещук призвала уехавших из Незалежной граждан провести ближайшую зиму за границей из-за сложной ситуации с энергетикой в стране. Она заметила, что сейчас ждать улучшения ситуации не приходится, а все те, кто возвращается на Украину, могут подвергнуть опасности себя и своих близких.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ