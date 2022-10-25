Минюст включил немецкое НПО "Декабристы" в список нежелательных

Минюст РФ включил немецкую неправительственную организацию Dekabristen e. V. ("Декабристы")* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной в нашей стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"25 октября 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Dekabristen e.V. ("Декабристы", Германия)", — говорится в сообщении Министерства юстиции.

Такое решение было принято в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Ранее Лайф сообщал, что аналогичный шаг в отношении организации сделала Генеральная прокуратура РФ.