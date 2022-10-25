Россиянам рассказали, насколько подорожают путёвки за границу на Новый год

Зарубежные курорты обойдутся россиянам на 20% дороже в новогодние праздники, динамику по снижению цен демонстрируют лишь туры в Таиланд. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", — сказала она.

При этом ожидается, что на Новый год снизятся цены на поездки по России, здесь пока нет ажиотажа, однако есть достаточное количество предложений. Среди лидеров — Краснодарский край, где уже туристы бронируют отдых в зимние праздники. Хорошо продаются Санкт-Петербург, Карелия и Великий Устюг, уточнила Ломидзе. Она отметила, что потеряла свои позиции по продажам туров Турция, однако, возможно, брони туда начнутся в декабре, когда появятся горячие предложения.