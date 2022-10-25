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25 октября, 14:23

Россиянам рассказали, насколько подорожают путёвки за границу на Новый год

В АТОР рассказали о стоимости путёвок за границу на Новый год

Зарубежные курорты обойдутся россиянам на 20% дороже в новогодние праздники, динамику по снижению цен демонстрируют лишь туры в Таиланд. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", сказала она.

При этом ожидается, что на Новый год снизятся цены на поездки по России, здесь пока нет ажиотажа, однако есть достаточное количество предложений. Среди лидеров — Краснодарский край, где уже туристы бронируют отдых в зимние праздники. Хорошо продаются Санкт-Петербург, Карелия и Великий Устюг, уточнила Ломидзе. Она отметила, что потеряла свои позиции по продажам туров Турция, однако, возможно, брони туда начнутся в декабре, когда появятся горячие предложения.

Продажи туров в Крым возобновились

Продажи туров в Крым возобновились

Ранее сообщалось, что авиабилеты из России за рубеж в сравнении с концом сентября стали дешевле в 30 раз в зависимости от направления. Так, стоимость перелёта в Ереван 26 сентября была на уровне 380 тысяч рублей за человека в одну сторону. На 26 октября билет стоит от 13 тысяч рублей и 15 тысяч — со стыковкой в Сочи.

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Татьяна Миссуми
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