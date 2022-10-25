Россиянам рассказали, насколько подорожают путёвки за границу на Новый год
В АТОР рассказали о стоимости путёвок за границу на Новый год
Зарубежные курорты обойдутся россиянам на 20% дороже в новогодние праздники, динамику по снижению цен демонстрируют лишь туры в Таиланд. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Традиционно цены на новогодний период вырастают на процентов 20. Примерно такое мы и видим в этом году. При этом есть исключение — Таиланд, он подешевел по сравнению с прошлым годом на десять процентов, так как тогда была очень дорогая перевозка", — сказала она.
При этом ожидается, что на Новый год снизятся цены на поездки по России, здесь пока нет ажиотажа, однако есть достаточное количество предложений. Среди лидеров — Краснодарский край, где уже туристы бронируют отдых в зимние праздники. Хорошо продаются Санкт-Петербург, Карелия и Великий Устюг, уточнила Ломидзе. Она отметила, что потеряла свои позиции по продажам туров Турция, однако, возможно, брони туда начнутся в декабре, когда появятся горячие предложения.
Ранее сообщалось, что авиабилеты из России за рубеж в сравнении с концом сентября стали дешевле в 30 раз в зависимости от направления. Так, стоимость перелёта в Ереван 26 сентября была на уровне 380 тысяч рублей за человека в одну сторону. На 26 октября билет стоит от 13 тысяч рублей и 15 тысяч — со стыковкой в Сочи.
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