Миссии МАГАТЭ отправятся с проверкой в Киев и Жёлтые Воды
Постпред РФ Ульянов подтвердил планы МАГАТЭ отправить миссию в Киев и Жёлтые Воды
Эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Жёлтые Воды на фоне предупреждений России о подготовке украинской стороной провокации с "грязной бомбой". Об этом сообщил в эфире "России 24" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Жёлтые Воды", — сказал дипломат.
Ульянов добавил, что о предварительных результатах поездки могут сообщить уже в течение нескольких недель. Однако окончательные итоги "появятся нескоро".
Ранее глава международной организации Рафаэль Гросси также сообщил, что МАГАТЭ в ближайшие дни проведёт инспекцию двух ядерных объектов по запросу Украины. Целью поездки является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов, отметил он.
ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO