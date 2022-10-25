Миссии МАГАТЭ отправятся с проверкой в Киев и Жёлтые Воды

Эксперты МАГАТЭ посетят Киев и Жёлтые Воды на фоне предупреждений России о подготовке украинской стороной провокации с "грязной бомбой". Об этом сообщил в эфире "России 24" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В ближайшие дни несколько инспекторов отправятся в Киев и Жёлтые Воды", — сказал дипломат.

Ульянов добавил, что о предварительных результатах поездки могут сообщить уже в течение нескольких недель. Однако окончательные итоги "появятся нескоро".