Мишустин: На горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило около 1,5 млн звонков

На горячую линию по вопросам частичной мобилизации в России поступило около 1,5 млн звонков, сейчас их количество снижается. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Координационного совета по обеспечению потребностей войск, которое проводит президент Владимир Путин.

"Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди необходимые сведения получают. Поступило уже порядка полутора миллионов звонков, и их количество снижается. Сегодня сократилось до 20 тысяч в день", — отметил премьер.