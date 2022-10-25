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25 октября, 14:38

Раскрыта тайна жутковатого видео с Кэти Перри, которая привела в ужас фанатов "сломанным" глазом

Певица Кэти Перри напугала фанатов на концерте попытками усмирить "сломавшийся" глаз

Фанатов американской певицы Кэти Перри привело в ужас странное видео с её концерта, которое быстро завирусилось в Сети. На нём у 38-летней артистки во время выступления начал закрываться правый глаз, и она несколько раз попыталась "поправить" лицо рукой.

Певица Кэти Перри попыталась усмирить правый глаз во время концерта. Видео © Twitter / @Kabamur_Taygeta

Видео снял поклонник Перри во время концерта. Сама артистка ситуацию никак не прокомментировала, а просто отшутилась. По всей вероятности, волноваться за здоровье кумира поклонникам рано: топ-стилист Анвар Очилов считает, что глаз певицы не задёргался от нервов, а "залип": казус случился из-за её накладных ресниц.

"Артистки на съёмки или концерты теперь часто используют не привычные накладные ресницы, а на магнитах. Две ленты искусственных ресниц размещаются на верхнем веке между рядом собственных ресниц. Магнитики таким образом соединяются между собой", — объяснил он в беседе с kp.ru.

В случае с Кэти Перри гримёры могли и вовсе взять магниты из разных рядов, поэтому фанаты и стали свидетелями жуткого перформанса, добавил Очилов.

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Обложка ©

Twitter / @Kabamur_Taygeta

Ирина Фальке

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