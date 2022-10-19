Стилист раскрыл секрет чёлки высоколобой Пугачёвой

Сбежавшая из России в Израиль Алла Пугачёва времени даром не теряет: за последнюю неделю успела побывать на концертах Земфиры и Бориса Гребенщикова и отчитаться перед подписчиками, выложив кадры с мероприятий. Поклонники обратили внимание, что народная артистка СССР выглядит всё лучше, всё свежее. В частности, на фотографии с 68-летними Гребенщиковым и Андреем Макаревичем* 73-летняя Алла Борисовна смотрится куда моложе коллег. В чём же секрет Пугачёвой, любительницы париков и шиньонов?