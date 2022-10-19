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19 октября, 13:21

Стилист раскрыл секрет чёлки высоколобой Пугачёвой

Сбежавшая из России в Израиль Алла Пугачёва времени даром не теряет: за последнюю неделю успела побывать на концертах Земфиры и Бориса Гребенщикова и отчитаться перед подписчиками, выложив кадры с мероприятий. Поклонники обратили внимание, что народная артистка СССР выглядит всё лучше, всё свежее. В частности, на фотографии с 68-летними Гребенщиковым и Андреем Макаревичем* 73-летняя Алла Борисовна смотрится куда моложе коллег. В чём же секрет Пугачёвой, любительницы париков и шиньонов?

Андрей Макаревич, Алла Пугачёва и Борис Гребенщиков встретились в Израиле. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Андрей Макаревич, Алла Пугачёва и Борис Гребенщиков встретились в Израиле. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Известный стилист Павел Лагунов, неоднократно работавший с Примадонной, уверен: всё дело в чёлке, причём не натуральной, а искусственной, а ещё — в ракурсе. Пугачёва стала по-другому фотографироваться: подняла камеру чуть выше, удлинив тем самым шею и получив более овальное лицо.

Алла Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную чёлку. Это видно по текстуре и по оттенку волос. Любой профессионал это заметит. Такие чёлки, кстати, весьма бюджетные по цене. Они стоят в районе 3000 рублей

Павел Лагунов

Стилист

<p>Алла Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную чёлку. Это видно по текстуре и по оттенку волос. Любой профессионал это заметит. Такие чёлки, кстати, весьма бюджетные по цене. Они стоят в районе 3000 рублей</p>
<p>Алла Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную чёлку. Это видно по текстуре и по оттенку волос. Любой профессионал это заметит. Такие чёлки, кстати, весьма бюджетные по цене. Они стоят в районе 3000 рублей</p>

Лагунов считает, что чёлка прекрасно вписалась в образ звезды, закрыв крупный лоб. Кроме того, волосы, уложенные в направлении от лица, создали эффект лифтинга. "Поэтому на фоне пожилых мужчин она кажется молодой девочкой", — цитирует стилиста МК.

Сбежавший за границу внук Пугачёвой распродаёт недвижимость в России

Сбежавший за границу внук Пугачёвой распродаёт недвижимость в России

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Марта Белова

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