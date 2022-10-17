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17 октября, 18:51

Гаитянский певец Микабен умер прямо во время концерта в Париже

Гаитянский певец Майкл Бенджамин, более известный как Микабен, умер прямо во время концерта в Париже. Как уточняет AFP, артисту был 41 год. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Момент падения гаитянского певца Микабена на сцене в Париже. Видео © Twitter / BrainControl

Музыкант был на мероприятии как приглашённый гость группы Carimi. Арена, на которой проходило выступление, вмещает 20 тысяч человек. В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как Микабен пытается уйти со сцены, однако в какой-то момент он теряет сознание на глазах у публики. В результате организаторы остановили музыку и вызвали врачей. Отметим, что один из зрителей транслировал происходящее в прямом эфире.

"Я потрясён внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли знаковую фигуру в гаитянской музыке", — отметил премьер Гаити Ариэль Анри.

Добавим, что у певца осталась беременная супруга Ванесса. В соцсетях она заявила, что не может поверить в случившееся.

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Ранее Лайф писал, что в омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время выступления, её госпитализировали. При исполнении акробатического номера на лентах под крышей цирка девушка, держась за гимнаста, потеряла хватку и упала на сцену. Позже стало известно, что гимнастка получила перелом кисти.

Обложка ©

Twitter / BrainControl

Никита Осипов
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