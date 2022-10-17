Гаитянский певец Микабен умер прямо во время концерта в Париже

Гаитянский певец Майкл Бенджамин, более известный как Микабен, умер прямо во время концерта в Париже. Как уточняет AFP, артисту был 41 год. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Момент падения гаитянского певца Микабена на сцене в Париже. Видео © Twitter / BrainControl

Музыкант был на мероприятии как приглашённый гость группы Carimi. Арена, на которой проходило выступление, вмещает 20 тысяч человек. В соцсетях опубликовано видео, на котором запечатлено, как Микабен пытается уйти со сцены, однако в какой-то момент он теряет сознание на глазах у публики. В результате организаторы остановили музыку и вызвали врачей. Отметим, что один из зрителей транслировал происходящее в прямом эфире.

"Я потрясён внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли знаковую фигуру в гаитянской музыке", — отметил премьер Гаити Ариэль Анри.

Добавим, что у певца осталась беременная супруга Ванесса. В соцсетях она заявила, что не может поверить в случившееся.