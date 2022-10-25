Путин: Россия избавилась от архаичных процедур, встретив сложности при борьбе с ковидом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ на фоне спецоперации напомнил, что РФ смогла справиться с целым рядом сложностей во время борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новые импульсы и новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране", — заметил Путин.

По словам российского лидера, сейчас в стране необходимо обновить и улучшить административные процедуры в условиях борьбы с санкциями и проведения специальной военной операции.