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25 октября, 14:41

Путин: Россия избавилась от архаичных процедур, встретив сложности при борьбе с ковидом

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ на фоне спецоперации напомнил, что РФ смогла справиться с целым рядом сложностей во время борьбы с пандемией коронавируса.

"Мы столкнулись с определёнными сложностями и с необходимостью модернизировать нашу работу, придать ей новые импульсы и новый характер ещё в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Многое тогда удалось сделать с точки зрения обновления нормативной базы, избавления от архаичных процедур, которые мешают нам двигаться вперёд таким темпом, который необходим стране", заметил Путин.

По словам российского лидера, сейчас в стране необходимо обновить и улучшить административные процедуры в условиях борьбы с санкциями и проведения специальной военной операции.

Мишустин: На горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило около 1,5 млн звонков

Мишустин: На горячую линию по вопросам частичной мобилизации поступило около 1,5 млн звонков

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал организовать зелёный коридор для согласования вопросов по обеспечению потребностей спецоперации.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Артур Белкин

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