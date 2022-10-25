Опубликовано видео с трофейным украинским Т-64, на котором танкисты ДНР бьются с ВСУ
Журналист телеканала "Звезда" Роман Закурдаев показал кадры, как военнослужащие из ДНР воюют на трофейном украинском танке Т-64. По его словам, брошенная при отступлении ВСУ техника зачастую так и берётся в оборот.
Военнослужащие из ДНР воюют на трофейном украинском танке Т-64. Видео © Телеканал "Звезда"
"Довольно частое явление. Экипаж воюет на трофейном танке. Это Т-64, его отбили в ходе недавних боёв, фактически в идеальном состоянии. После очередного пополнения боекомплекта экипаж выдвигается на боевую позицию, и так весь день. Трудная рутинная работа", — отметил он.
Корреспондент добавил, что из такого Т-64 наши танкисты обстреливают позиции противника в семи-восьми километрах, не забывая маневрировать, чтобы не попасть под ответный огонь. При этом основная задача — откинуть врага как можно дальше от Донецка.
Ранее сообщалось, что российские десантники в ходе операции по ликвидации подразделений ВСУ захватили боевую технику, предоставленную Украине западными и балтийскими странами. В числе трофейной техники БТР-3У украинского производства, модифицированный иностранным вооружением, а также БМП-2 из стран Восточной Европы.