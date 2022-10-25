"Сам не плошай": Муфтий Подмосковья ответил пословицей на приглашение священника в ФК "Химки"

Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов прокомментировал приглашение священника в футбольный клуб "Химки" после множества поражений. По его словам, любые футболисты вправе обращаться к священнослужителям, однако и сами должны уметь играть, ведь за них никто не будет пинать мячи.

"Можно позвать батюшку, муллу, раввина для освящения поля или раздевалок футбольного клуба. Однако религиозные деятели вместо футболистов мяч гонять не будут. В России есть хорошая пословица: "На Бога надейся, а сам не плошай", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам муфтия Подмосковья, для российских футболистов созданы замечательные условия, чтобы совершенствовать свои навыки и обыгрывать соперников.

"Поэтому пусть каждый из нас занимается тем, что хорошо умеет", — добавил он.