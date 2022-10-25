Художник, сварщик и бариста: Названы новогодние вакансии, актуальные уже сейчас

Уже осенью работодатели начали искать сотрудников на предновогодние и новогодние вакансии, среди которых как творческие, так и традиционно пролетарские профессии. Сервис "Авито.Работа" сообщил РИАМО о некоторых из них.

Одной из таких является упаковщик сладких новогодних подарков. Таким работникам готовы платить за смену от 1500 до 2000 рублей. Это является отличным вариантом для подработки, так как выплачивать деньги обещают раз в день или неделю, а для выполнения задач не требуются особые навыки. Подобные условия предлагают и упаковщикам непродовольственных новогодних товаров вроде ёлочных игрушек и украшений. Их ждёт график 2/2 или 5/2.

Творческие люди могут попробовать себя в росписи ёлочных шаров. Заработать таким трудом можно от 30 до 60 тысяч рублей в месяц, а весь процесс будет проходить на дому — всем необходимым вас снабдит работодатель. Конечно, итоговый доход зависит от объёма выполненных работ, к тому же важно иметь соответствующий опыт и навык по тиражированию продукции.

А опытные сварщики могут попробовать себя в сборке крупных новогодних украшений. Собрав за смену два каркаса снеговиков, животных и ёлок, вы можете заработать от трёх тысяч рублей. Подобная вакансия есть и для электромонтажников. За неделю установки праздничного освещения вы будете получать от 50 тысяч рублей.

Есть работа и для бариста со студентами. Первые могут обратиться на усадьбу Деда Мороза. Делать придётся не только чай и кофе, но и пунши с глинтвейном. Оплата будет складываться из фиксированной ставки в 2500 рублей за смену и процента от продаж. Студентов на каникулах привлечёт вакансия гардеробщика в загородном спа-отеле. Сменный график подразумевает дневные и ночные выходы, а от железнодорожной станции до места работы вас доставит работодатель.